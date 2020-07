Christian Eriksen er ingenlunde kommet forrygende fra start i Inter.

Manager Antonio Conte ændrede på sin formation i løbet af coronapausen for at gøre plads til danskeren i startopstillingen, men det fik blot en kortvarig effekt, og nu starter Eriksen ofte på bænken igen.

Dem skal du have fat i: Her er de billige spillere, der redder dit manager-hold

Conte er dog af den overbevisning, at midtbanespilleren nok skal få tingene til at spille i klubben.

- Jeg har ikke rigtig lyst til at snakke om individer. Mod Fiorentina spillede han en fantastisk første halvleg. Han er involveret og forsøger at gøre sit bedste. Vi forsøger at give ham de bedste forudsætninger for at få succes, siger manageren til Inter TV og fortsætter:

- Bag angriberne kan han gøre, hvad han vil, men han skal fortsætte med at arbejde med kontinuitet og seriøsitet. Resultaterne vil komme.

Christian Eriksen har lavet både tre scoringer og tre oplæg i 19 kampe for Milano-klubben.