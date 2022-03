Fantastiske billeder: Damsgaard tilbage

Mikkel Damsgaard måtte tilbage i oktober forlade banen med en skade, hvorefter det viste sig, at han havde et alvorligt problem med knæet. Det har nu taget 170 dage at få klaret på et hospital i Danmark.

Han er nu tilbage i sin italienske klub Sampdoria, hvor han er blevet taget godt imod. Det fortæller han om til klubbens tv-kanal, som kan ses længere nede.

- Jeg har savnet Italien og det gode vejr, så jeg er meget glad. jeg har fået meget støtte fra min familie og mine holdkammerater. Det har gjort mig meget glad og givet mig lyst til at arbejde endnu hårdere, fordi de sagde, at de ikke kunne vente med at se mig igen, fortæller Damsgaard og fortsætter om perioden væk fra fodbold.

- Det er svært at forklare, men jeg har været syg og på hospitalet. Det har været hårdt, men jeg er ovre det nu. Jeg får den rette medicin, og jeg arbejder på at komme til at spille igen, fordi det er det, jeg elsker, lyder det fra Sampdoria-danskeren.

Han slår i den forbindelse også fast, at det endnu ikke er til at sige, hvornår han kan komme til at spille igen.

- Vi må vente og se, siger Mikkel Damsgaard.

Se hele videoen med Damsgaard, hvor han også igen træner, her:



Endvidere har han også kunne se, at klubben har ændret sig en del med en ny træner i form af Marco Giampaolo i stedet for Roberto D'Aversa, ligesom Massimo Ferrero ikke længere er præsident.

- Det har været vildt at følge, men det har været godt. Vi spiller med mere motivation, og selvom der stadig er noget vej, så er vi på rette spor, melder den danske offensivspiller.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Christian Eriksen henvendte sig til hollandske Wouter van Doorn, da han ville tilbage til topfodbold. Ekstra Bladet har talt med hollænderen (+)