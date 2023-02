Farcen fortsætter: Fyret for anden gang på en måned

For anden gang på en måned modtog Salernitanas cheftræner Davide Nicola onsdag aften en fyreseddel.

Den 49-årige træner havde fået varsel allerede for 31 dage siden, hvor hans kontrakt blev revet over efter et nederlag på 2-8 til Atalanta. Klubpræsident Danilo Iervolino fortrød dog to dage senere.

Oven på den første fyring har Salernitana hentet tre point i fire ligakampe, og nu er ledelsen nået frem til, at der skal ske noget nyt for at undgå en potentiel nedrykning.

Klubben har derfor erstattet Davide Nicola med den tidligere portugisiske topspiller Paulo Sousa med en fortid i klubber som Juventus, Inter og Borussia Dortmund.

52-årige Sousa har senest været træner i den brasilianske klub Flamengo.

Sousa er allerede i gang med at forberede holdet til weekendens kamp mod Lazio. Klubben lagde onsdag aften billeder ud på sin hjemmeside af portugiserens første træning.

Onsdagen bød på endnu en fyring i Serie A. Tidligere på dagen valgte Spezia også at afskedige cheftræner Luca Gotti, efter at klubben blot har vundet en enkelt af de seneste syv ligakampe.

Både Salernitana og Spezia er placeret lige over nedrykningsstregen i den bedste italienske række, hvor tre hold rykker ud.

Foreløbig har den igangværende sæson budt på syv trænerfyringer i Serie A.

Fyret efter danskershow

Bizart: Fyret mandag - nu er han tilbage