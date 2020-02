Farvel til en æra: Her væltede Elkjær sig i succes

Hellas Veronas gamle stadion, Stadio Marcantonio Bentegodi, bliver revet ned senere i år - men et nyt er stærkt på vej

Preben Elkjær har fejret mange triumfer på Stadio Marcantonio Bentegodi. Med den danske angriber som en toneangivende spiller hentede klubben sit eneste italienske mesterskab i 1985.

9 af 15 hjemmekampe blev vundet det år i Serie A, og der var behørig hyldest på det sted, da retten til at bære det eftertragtede 'Lo Scudetto' - mesterskabsemblemet - var sikret.

Preben Elkjær i en af mange jubelscener på det gamle stadion. Foto: Palle Hedemann/Ritzau Scanpix

I dag er Stadio Marcantonio Bentegodi en skygge af sig selv. Kapaciteten på knap 40.000 kan ingenlunde udnyttes, da flere sektioner af tribunen ganske enkelt ikke er egnet til at huse tilskuere længere.

Derfor er det planen, at det 57 år gamle stadion skal rives ned og erstattes med et nyt og moderne.

Herunder er billeder fra stadion:

Kommunen i Verona har derfor sendt et nyt stadion i udbud, og der er kommet et bud, som er blevet godkendt.

Det er forretningsfolk fra London og New York, der står bag - og så en tidligere holdkammerat til Preben Elkjær: Tyske Thomas Berthold.

- Vi er i tæt kontakt med Hellas og er opmærksomme på problemet med stadionet, hvor der ikke længere er tilladt at spille. Ligaen har igen midlertidigt forlænget tilladelsen, fordi de ved, at der er noget på vej. Men visse områder er allerede blevet lukket af tekniske årsager, siger den tidligere forsvarsspiller til tyske Sport1.

Oprykkerne klarer sig overraskende godt i Serie A i denne sæson og indtager efter 23 af de 38 spillerunder en sjetteplads. Det vil sige, at der er en reel chance for, at de skal spille europæisk næste sæson. Eller man burde måske sige 'risiko'.

For Marcantonio Bentegodi er heller ikke gearet til spil i UEFA-regi.

- Skulle Hellas kvalificere sig til at spille internationalt i den kommende sæson, så får de et problem med UEFA, der ikke vil give dem tilladelse til at spille på stadion, siger verdensmesteren anno 1990.

Der kommer dog stadig til at blive spillet fodbold på Stadio Marcantonio Bentegodi, der også huser lokalrivalerne fra Chievo. For det nye stadion skal lige opføres - det forventes at stå færdigt i 2022.

Preben Elkjær kom til Hellas Verona i 1984 sammen med tyske Hans-Peter Briegel. Foto: Busser/Ritzau Scanpix

Se også: Barça tæt på usædvanlig spiller

Zlatan ukampdygtig på grund af ni år gammel sag

Æresborger Elkjærs særlige dag: Derfor elsker de ham i Verona