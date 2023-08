Fede billeder: Isaksen hyldet af italienske fans

Han har været på vej længe, og søndag landede Gustav Isaksen omsider i Rom - med et Lazio-halstørklæde om halsen.

Den 22-årige offensivspiller ventes at skrive under på en kontrakt med SS Lazio mandag, og troen på, at det sker, er stor i fanskaren.

Det var tydeligt, da den unge dansker forsøgte at komme ud af en elevator i lufthavnen, som nedenstående tweets viser.

Fremmødte fans begyndte at synge og danse, mens de forsøgte at filme og tage billeder af klubbens nyerhvervelse, der selv kom med et halstørklæde, som han glad viste frem.

Nærmest som om han lige var vendt hjem med en pokal under armen.

På sin hjemmeside viser Lazio et stort billede af Isaksen, der straks sammenlignes med den seneste dansker i klubben, Michael Laudrup.

Legenden var blot 19, da han i 1983 blev solgt af Brøndby til Juventus, der omgående lejede ham ud til Lazio.

Annonce:

- 40 år senere forsøger en ny dansk stjerne, Gustav Isaksen, at erobre italiensk fodbold ved sin ankomst til hovedstaden, iført de farver båret af en dansk legende, skriver klubben lidt knudret.

Ironisk nok er referencen til Laudrup så fed, at Lazio næsten glemmer, at Laudrups år i klubben 1983-85 langtfra var nogen sportslig succes, at den unge dansker havde det svært i klubben, og at det endte i nedrykning i anden sæson, inden Laudrup hastede retur til Torino for at tage fat på det, han i første omgang var stillet i udsigt.

Lazio skriver ikke, at man har kontrakten på plads, hvorfor det må formodes at ske mandag, når lægetjekket er gennemført.

Der skrives rundtomkring i både italiensk, dansk og international presse, at Isaksen koster Lazio 15 millioner euro - svarende til 112 millioner kroner.