Fejlplaceret

Christian Eriksen fik en sjælden startplads og en ny rolle som dybtliggende spilfordeler, da Inter gæstede Fiorentina i 1/8-finalen og vandt 2-1 i Coppa Italia efter forlænget spilletid.

En disposition, som man kan vælge at se som bossens sidste chance til sit dyre indkøb eller en sidste ydmygelse af den offensivt så begavede spiller, han for et år siden hentede i Tottenham.

Den løbestærke dansker spillede 120 minutter og løste såmænd sin opgave med klogskab på den uvant defensive plads, men ikke uventet blev der tale om en pose blandede bolsjer.

- Vi har haft tid til at arbejde med Eriksen på det taktiske plan i form af den playmaker-position, som Marcelo Brozovic udfører i øjeblikket. Jeg forventer store ting fra ham i dén position, havde Inter-træner Antonio Conte på forhånd bebudet.

Og der lå han så, danskeren, i en midtbanetrekant i 3-5-2 systemet med Arturo Vidal og Roberto Gagliardini som de to mere dynamiske og fremadrettede folk foran sig.

En plads dybt i banen med en del boldkontakt lige foran forsvaret, hvorfra han skulle distribuere bolden fremad og til siden i banen mod wingbacks.

Eriksen er med til at fejre Vidals åbningsmål, som han selv havde en aktie i. Foto: Vincenzo Pinto/AFP/Ritzau Scanpix

I starten blev det mest til det sidste, og der var logisk en del alibiafleveringer i mellem. Men der er også et krav om stor sikkerhed i pasningsspillet, fordi boldtab er så dyre på netop den position.

Og dem havde Christian Eriksen et par stykker af før pausen.

Først er sløset et efter et kvarter, og siden et helt håbløst et af slagsen med en aflevering på tværs i banen direkte til en modspiller, der straks kunne sætte et kontraløb i gang.

Men han nåede også at markere sig fremme i banen, hvor han ti minutter før pausen trykkede hårdt af fra kanten af feltet, hvorefter keeper Terracciano måtte give ripost Alexis Sanchez nåede frem til og ramte stolpen.

I samme sekund blev han dog fældet, og efter et VAR-tjek kunne Arturo Vidal bringe Inter foran på straffespark.

Christian Eriksen trykker af fra kanten af feltet, og det medførte en Inter-føring på et efterfølgende straffespark. Foto: Vincenzo Pinto/ AFP/Ritzau Scanpix

Den dødbold fik Christian Eriksen altså ikke lov at tage, men han blev dog betroet et par hjørnespark, hvoraf især det ene lå skarpt, men ellers befandt han sig det meste af tiden på uvant lang afstand af modstandernes mål.

Efter pausen forsvandt han lidt ud af kampen, mens Fiorentina pressede mere på.

Og da Lautaro Martínez havde brændt en kæmpe chance for at bringe Inter yderligere foran, slog værterne til med et brag af en udligning fra Christian Kuame.

Mod slutningen af anden halvleg blev Eriksen igen mere synlig, og I det 78. minut viste han et glimt af klasse, da han efter en fin bolderobring spillede indskiftede Lukaku i dybden.

Et øjeblik efter fik han såmænd et gult kort for at stemple.

I den forlængede spilletid kom den løbestærke profil længere frem på banen og viste sit offensive format med både stikninger og et behjertet skudforsøg.

Og i det 115. minut smed han et hjørnespark lige ind i panden på Lukaku, som dog brændte den store mulighed for nært hold. Kort efter headede han dog afgørelsen ind.

