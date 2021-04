Fem på stribe: Eriksen fik tilliden igen

AC Milan med Simon Kjær i forsvarskæden dummede sig onsdag med et nederlag på 1-2 hjemme mod Sassuolo.

Til gengæld formåede Inter ikke at udnytte det maksimalt, da Christian Eriksen og co. efter mange brændte chancer måtte nøjes med 1-1 ude mod Spezia.

Resultaterne betyder, at Inter nu fører Serie A med ti point ned til Milan på andenpladsen. Juventus er nummer tre yderligere et point efter, da holdet hjemme slog Parma med 3-1 onsdag aften.

Inter dominerede spillet gennem hele kampen i La Spezia, men modsat hjemmeholdet var det så som så med effektiviteten.

Diego Farias bragte efter 12 minutter Spezia foran på hjemmeholdets eneste afslutning i hele kampen.

Det gæstende førerhold kom frem til chancerne, men det var først lidt mere end fem minutter før pause - og på to forsøg - at Inter fik udlignet.

Ivan Perisic fik en flad pasning ved bageste stolpe, og han fik med besvær puffet bolden over stregen til 1-1.

Samir Handanovic var praktisk talt arbejdsløs i intermålet, mens kollegaen Ivan Provedel i modsatte ende diskede op med adskillige store redninger. Det holdt Spezia inde i kampen.

Midtvejs i første halvleg dykkede han smukt ned i fødderne på Romelu Lukaku på en friløber, og små ti minutter senere måtte han stoppe et forsøg fra kort afstand helt inde på målstregen.

Det var envejstrafik i retning af speziamålet, hvor Lautaro Martinez ti minutter før tid måtte se stolpen stå i vejen.

To gange i kampens slutfase måtte favoritterne desuden se to scoringer annulleret for offside.

Milan så længe ud til at skulle tage de tre point hjemme mod Sassuolo, men på to scoringer af Giacomo Raspadori i kampens sidste kvarter vendte gæsterne kampen på hovedet.