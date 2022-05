Fiorentina klar til europæisk fodbold

En af de sidste brikker i denne sæsons Serie A-puslespil faldt lørdag aften på plads.

Her formåede Fiorentina at sikre tabellens syvendeplads, der giver adgang til kvalifikationen til Conference League i næste sæson.

Det skete med en sejr på 2-0 over Juventus i begge holds sidste kamp i sæsonen.

Fiorentina var inden sidste runde at finde på syvendepladsen, og det var kun Atalanta, der havde mulighed for at overhale Firenze-holdet, men det skete altså ikke.

Søndag spilles de sidste kampe i den italienske liga. Her skal det først og fremmest afgøres, hvem der skal være mester.

Lokalrivalerne Inter og AC Milan kæmper om guldet. Milan har med en føring på to point til Inters forsvarende mestre de bedste kort på hånden.

Milan skal møde Sassuolo søndag, mens Inter tager imod Sampdoria og Mikkel Damsgaard.

Mens mesterskabet altså ikke er afgjort, ligger det fast, at de to Milano-klubber samt Napoli og Juventus slutter i top-4 og skal spille Champions League-fodbold i næste sæson.

I bunden mangler der at blive sat navn på, hvem der skal følge med Genoa og Venezia ned i Serie B. Cagliari ligger lige under nedrykningsstregen med to point op til Salernitana.

Romklubberne Roma og Lazio er sikker på at ende som enten nummer fem eller seks, der giver adgang til Europa League i næste sæson.

