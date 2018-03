Fiorentina raser: De forsøger at udnytte os

Artikel opdateret tirsdag morgen

Den italienske storklub Fiorentina set sig nødsaget til at komme med en korrektion på sin hjemmeside i kølvandet på anfører Davide Astoris tragiske dødsfald søndag.

Historien om at man har forlænget hans kontrakt posthumt, er ikke rigtig.

Ekstra Bladet var et af mange medier verden over, der skrev historien mandag aften, og du kan i nedenstående artikel læse, at det var Giovanni Malago, præsident for CONI, den italienske olympiske komité, der administrerer Serie A, der kom med udtalelsen.

Men han fortalte sig kort og godt.

Det afslører nyhedsbureauet AFP.

I sin pressemeddelelse sent mandag aften opfordrer Fiorentina i stedet for stilhed og respekt.

- Fiorentina er fortsat i chok, og vi beder om stilhed og respekt fra alle parter, skrev klubben.

Det er i krisetider, at de rigtige helte træder i aktion.

Og krise er der meget af i Fiorentina for tiden - så det har klubbens stenrige ejer-familie så gjort.

Mandag oplyste klubejer Andrea Della Valle, at Davide Astori faktisk skulle have forlænget sin aftale med klubben for yderligere fire sæsoner. Alt var klar, der manglede blot en underskrift.

Den kom aldrig, da Astori sov ind natten til søndag.

Men kontrakten bliver alligevel til noget.

Således har Fiorentina valgt alligevel at effektuere aftalen - blot med den tilføjelse, at Astoris løn - ca. 10 millioner kroner årligt - går til de efterladte, Astoris kæreste, Francesca Fioretti, og parrets datter.

LOVE in JAPAN . Et opslag delt af Francesca Fioretti (@francesca_fioretti) den 10. Jul, 2017 kl. 1.53 PDT

Det oplyste Giovanni Malago, der er præsident for den italienske olympiske komité, der for tiden administrerer Serie A:

- Fiorentina har forlænget Astoris kontrakt. Hans løn vil gå til familien - hans kæreste og hans datter.

- Det er en flot gestus fra Della Valle-familiens side, siger han ifølge tuttomercatoweb.

UEFA bekræftede mandag, at samtlige kampe i Champions League og Europa League vil starte med et minuts stilhed i respekt for Astori.

Onsdag bliver Astoris lig fløjet tilbage til Firenze - han bliver begravet torsdag kl. 10 i Basilica di Santa Croce.

