Flirter med 'forbudt' skifte

Til sommer kan en af AC Milans største stjerner muligvis skifte til rivalerne fra Juventus.

Målmand Gianluigi Donnarumma har således kontraktudløb i Milano-klubben denne sommer, og klub og spiller er ikke blevet enige om en ny kontrakt, selvom de har været i månedslange forhandlinger.

Nu skriver Corriere dello Sport, at Juventus blander sig i sagaen og tilbyder Gianluigi Donnarumma en kontrakt.

Juventus tilbud lyder ifølge avisen på en årsløn på mere end 75 millioner kroner, og det er noget bedre end det bud, stjernekeeperen har fået fra AC Milan. Milano-klubben har nemlig “blot” tilbudt en årsløn på 60 millioner kroner.

Spillerens agent, Mino Raiola, skal desuden have et godt forhold til Juventus, hvilket kan gøre forhandlingerne nemmere.

Juventus råder i øjeblikket over Wojciech Szczesny og 43-årige Gianluigi Buffon til målmandsposten, men sidstnævnte har kontraktudløb denne sommer.

Hvis Gianluigi Donnarumma ryger til Juventus, vil han langt fra være den første spiller til at spille for både AC Milan og Juventus. I de seneste år har spillere som Andrea Pirlo og Leonardo Bonucci gjort det samme, mens Zlatan Ibrahimovic også spillede for Juventus, før han kom til AC Milan.

Juventus og AC Milan er begge blandt de tilbageværende Super League-klubber, som UEFA-boss har truet med udelukkelse.