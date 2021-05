Flytter de Ronaldos biler?

Når en person vælger at flytte en bil i ly af natten, er det sjældent værd at bruge tid på at filme.

Når personen er Cristiano Ronaldo, og der er tale om hans imponerende vognpark for millioner af euro, er sagen en anden.

Så ER det værd at bruge tid på.

For det var netop via hans flytning af biler i 2018, man fik nys om, at han var på vej fra Real Madrid til Juventus. Og nu er han så angiveligt blevet filmet, mens uidentificerede personer kører hans biler om bord på en lastbil – hen under midnat.

Det er mediet Per Sempre Calcio, der har offentliggjort klippet, og som hævder, at det er Ronaldos biler.

Hvad skal man tro om det? Hvad skal man tro om det, når der nu for alvor er kommet gang i rygtebørsen om hans fremtid?

Der er snak om, at han er frosset ud af omklædningsrummet i Torino. Der er snak om, at hans mor, Dolores, har udtalt, at hun gerne ser ham komme hjem til Portugal. Og der er gentagne historier om de tidligere arbejdsgivere Manchester United, Sporting og sågar Real Madrid som potentielle kommende arbejdsgivere.

Samtidig står Juventus på tærsklen til at gå glip af Champions League næste sæson, hvilket ikke er sket for La Vecchia Signora siden 2011-2012-sæsonen.

Alt sammen med til at give et billede af en superstjerne på vej væk.

Og nu flytter han så angiveligt bilerne. Jamen, altså. Det er svært ikke at begynde at tro på det hele.

Og hov, så er der lige det faktum, at flyttefirmaet er Rodo Cargo, et firma fra Lissabon.

Forleden sad den tidligere topscorer i Serie A Christian Vieri på Bobo TV i Italien og forudså store problemer for sin tidligere arbejdsgiver.

- Uden Champions League-fodbold vil Ronaldo forlade klubben, og andre vil følge ham. Juventus står foran en svær, økonomisk udfordring, sagde han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gyserrunde på søndag

Der resterer en enkelt runde i Serie A. Juventus er ét point efter Napoli på den fjerdeplads, der giver adgang til Champions League. Ronaldo og co. kan med andre ord ikke afgøre det selv.

Til gengæld er hele fire hold i kamp om de tre pladser, mens mestrene fra Inter er ene om at have sikret sig adgangen.

Atalanta står stærkest på andenpladsen med 78 point. De møder til gengæld AC Milan hjemme i en gyser af dimensioner, for Milan er på tredjepladsen to point efter. Uafgjort er nok for Atalanta og Joakim Mæhle.

Napoli, der ligger på fjerdepladsen, har det på forhånd lettest hjemme mod Verona, der ikke har noget at spille for midt i rækken. Til gengæld skal Napoli vinde for at være sikker. De har som Milan også 76 point.

Og så er der Juventus på femtepladsen før udekampen mod Bologna. Uafgjort vil bringe dem á point med Napoli, men det er stadig ikke nok, hvis Napoli taber. De to hold har vundet en kamp hver mod hinanden og er på det punkt helt lige. Men Napolis målscore er noget bedre.

Uafgjort vil også bringe dem á point med Milan, hvis Milan altså taber til Atalanta. Men heller ikke det er nok for Juventus, der er dårligere indbyrdes efter en 3-1-sejr i det første møde – men 0-3 for nylig i den omvendte kamp.

Derfor skal Juventus vinde og håbe, at Atalanta tager point fra Milan eller Verona overrasker mod Napoli.

Vinder Milan og Napoli, går Juventus glip af Champions League næste sæson.