Fodbold-legende og søn smittet med corona

Den frygtede coronavirus skaber i øjeblikket frygt og gigantiske samfundsforandringer overalt i Europa, hvor intet land hidtil har været hårdere ramt end Italien.

Her går end ikke fodboldstjernerne fri, og den seneste, som er blevet ramt, er ingen ringere end AC Milan-legenden Paolo Maldini, der er ansat som teknisk direktør i klubben.

Han er blevet smittet, ligesom sin 17-årige søn, Daniel, der er angriber på AC Milan ungdomshold og har en enkelt kamp på førsteholdet. Det bekræfter storklubben på sin hjemmeside.

Her skriver klubben, at Paolo Maldini blev testet for coronavirus, efter at han var blevet klar over, at han havde været i selskab med en smittet, og selv var begyndt at udvise symptomer.

Fredag blev han så testet, og ligesom i sønnens tilfælde var prøven positiv.

Ifølge AC Milan har begge det godt under omstændighederne, og har allerede været i hjemmekarantæne i to uger.

De vil nu fortsætte deres isolation, indtil de er erklæret raske, lyder det videre.

Tidligere lørdag bekræftede argentinske Paolo Dybala, at han også er smittet. Han er den tredje spiller i Juventus, som er blevet smittet. Det kan du læse mere om her: Se også: Juventus-stjerne testet positiv for coronavirus

Som aktiv blev Paolo Maldini betragtet som verdens måske allerbedste forsvarsspiller, og har vundet alt, hvad der er værd at vinde med AC Milan, ligesom han nåede 126 landskampe for Italien.

