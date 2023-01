Fodboldmyndigheder straffer Lazio efter racisme

Som straf for fansenes opførsel i onsdagens kamp i Serie A vil en del af Stadio Olimpico vil være aflukket, når fodboldklubben Lazio spiller sin næste hjemmekamp.

Det har fodboldmyndighederne i Italien besluttet, skriver nyhedsbureauerne AFP og AP.

Onsdagens kamp mellem Lecce og Lazio blev midlertidigt afbrudt, da Lecces Samuel Umtiti og Lameck Banda var ofre for racistiske tilråb fra medrejsende Lazio-fans.

Umtiti forlod banen i tårer efter slutfløjt.

Ifølge Serie A's disciplinærkomité er sagen klar.

- Næsten alle Lazios fans deltog i de gentagne racistiske tilråb mod Lecces Banda og Umtiti.

- De fans samler sig i 'Curva Nord' på stadionet i Rom, og det vil være lukket i én kamp, lyder det i en udtalelse.

Lazio har taget afstand fra scenerne efter kampen, som Lecce vandt 2-1.

- Lazio fordømmer de ansvarlige for denne foragtelige, skammelige og forældede opførsel og vil - som altid - tilbyde at samarbejde fuldt ud med myndighederne for at identificere de ansvarlige, lyder det på Lazios hjemmeside.

Ifølge Lecce-præsident Saverio Sticchi Damiani var det Umtiti, der bad dommeren om at få kampen genoptaget efter afbrydelsen.

Det er langt fra første gang, at den tidligere FC Barcelona-stopper må lægge ører til racistiske fornærmelser.

- Kun fodbold, sjov og glæde. Resten tæller ikke, skriver Umtiti på Instagram efter onsdagens kamp.