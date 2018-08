Fodboldstjerne med overraskende karriereskifte: - Jeg lever som en konge

De fleste fodboldfans husker ham nok for hans frække scoring mod Barcelona på Camp Nou i 2011.

Dengang snød Kevin-Prince Boateng Barcelonas Eric Abidal, der efter et lækkert træk med hælen blev sat helt af, før ghaneseren tordnede kuglen i kassen bag en chanceløs Victor Valdes.

Nu har folk uden for fodboldens verden også fået muligheden for at stifte bekendtskab med den farverige fodboldspiller - især musikelskere. Den nuværende Sassuolo-spiller har nemlig valgt at starte en karriere som gangster-rapper ved siden af Serie A-karrieren.

Stjerne på Youtube

I en ny video optræder den 31-årige fodboldspiller, med en fortid i storklubberne Tottenham og Dortmund, som ekstravagant rapper med guld, diamanter og hurtige biler. Og noget tyder på, at han er kommet godt fra land med sin musikkarriere.

Efter blot to dage er videoen med Boateng, hvis rappernavn blot er Prin$$, nemlig allerede blevet set af mere end 200.000 mennesker. Og det tal er hurtigt stigende.

Den nye Youtube-stjerne kalder sin første single for 'King', og heri fortæller Boateng om sit liv, der virker langt fra kedeligt, når træningen i den norditalienske by er færdig.

- Jeg lever mit liv som en konge. Lever uden frygt. Hustler som om, at jeg ikke ved bedre. En diamant på min finger, men ingen tid til at sidde stille, synger 'Prin$$' blandt andet i videoen, der ellers byder på flere klassiske håndtegn og lidt jonglering med billiardkugler.

DA KAN SE HELE MUSIKVIDEOEN 'KING' HER.

Da Milan vandt klubbens 18. mesterskab i 2011, optrådte Boateng som idolet Michael Jackson foran et udsolgt San Siro. Foto: All Over Press

Selvom rapkarrieren altså ser ud til at køre på skinner for Boateng, skal han stadig i aktion, når Sassoulo i weekenden åbner denne Serie A-sæson hjemme mod Inter.

Men den tyskfødte ghaneser med 15 landskampe på bagen har altid været kendt for sin kærlighed til musikken. Da Milan vandt sit 18. og seneste mesterskab i 2011, benyttede Boateng muligheden til at optræde for hjemmebanepublikummet med et par Michael Jacksom-numre.

Tidligere samme år havde han nemlig afgivet et løfte til det italienske sportsmedie La Gazetta dello Sport om, at han ville optræde som sit barndomsidol, hvis Milan vandt ligaen.

- Hvis vi vinder Scudettoen (Serie A-titlen red.) , vil jeg dance moonwalk i Michael Jacksom-tøj på banen. Jeg har aldrig vundet noget vigtigt i min karriere, og Scudettoen vil være en stor erobring, sagde Boateng dengang.

Således kunne 88.000 Milan-tifosis se deres kreative midtbanespiller fyrer den af med moonwalk, mens de fejrede mesterskabet.

Kevin-Prince Boateng, der er bror til Bayern München-forsvaren Jerome Boateng, følger i fodsporene på en anden tidligere italienske landsholdsstjerne Pablo Osvaldo, der stoppede sin karriere for at lave rockmusik.

Han har spillet i verdens fire største ligaer og imponerede med fantastiske mål og højdepunkter, men Kevin-Prince Boateng har også haft enorme udsving og seriøse problemer gennem den særprægede karriere.

I et stort interview med engelske The Guardian åbnede stjernen op omkring de besværlige tider i karriere, og særligt i den korte Premier League-tid var han i store, selvforskyldte vanskeligheder.

Boateng indrømmer, at han var havnet i en rigtig dårlig situation, hvor han slet ikke passede på sig selv, som de fleste andre topprofessionelle gør.

Han skiftede fra Hertha Berlin til Tottenham i 2007, og det var 'et stort, men forkert skifte', som han selv formulerer det. Et år efter skiftet kunne han ikke kende sig selv.

- Jeg så gammel ud. Jeg var ude til seks om morgenen hver aften. Jeg vejede 95 kilo og var opsvulmet af druk og dårlig mad, fortæller han og fortsætter:

- Jeg sagde til mig selv: 'Det kan ikke være mig. Jeg har noget i mig. Jeg er fodboldspiller. Så jeg ringede til mine venner, to af mine rigtige venner, og de kom forbi, og så ryddede vi op i mit køleskab og i huset.

