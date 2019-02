Fodboldstjernen flov over sin sexede mor

Er der som teenager noget mere irriterende end forældre?

Altid skal de komme rendende og hjælpe og forstyrre og fortælle, hvad de mener.

Aldrig kan man være i fred.

Er du teenager eller har været, så kan du måske nikke genkendende til det.

Prøv så at tilføje, at du er berømt som 19-årig. At du ser godt ud og er på vej til at blive en rigtig kendt fodboldspiller. Og så kommer mor og stjæler rampelyset.

Nogenlunde sådan må det føles at være Nicolò Zaniolo.

Det er få dage siden, han tilegnede sig hele fodboldverdenens opmærksomhed med sine to scoringer mod FC Porto i Champions League. Noget en så ung italiener aldrig har gjort før. Og det siger ikke så lidt.

Men Roma-angriberens mor kan ikke lade være.

Stop mor!

På Instagram fører hun sig frem med forførende billeder, hvor hun laver kyssemund, viser kavalergang, hud og blækstreger. Som om hun er meget bevidst om, at hun som 41-årig ser aldeles fremragende ud.

Foreløbig har Francesca Costa, som fruentimmeret hedder, rundet 184.000 følgere på Instagram, og det tal vil sandsynligvis fortsætte med at stige, som hendes søns karriere tager form. Hvis hun altså fortsætter stilen.

Og netop det kan blive hendes udfordring, for Nicolò har set sig nødsaget til at sætte foden ned.

Han har ganske enkelt bedt sin mor om at sætte tempoet lidt ned, skrue lidt ned for charmen - om man vil.

- Stop mor. Hvad laver du med din mund på den måde? Du er 40!, skriver han til et af hendes billeder, hvor den igen får alt, hvad den kan trække med flirteriet fra fru Francesca.

Det skriver den italienske avis Corriere dello Sport nu.

Hun er gift med Nicolòs far, Igor, der selv har været professionel fodboldspiller. Også som angriber men aldrig mere end den næstbedste række i Italien, Serie B.

Allerede nu er det tydeligt, at Nicolò besidder et større talent end sin far. Måske endda så stort, at han kunne gå hen og blive arvtageren til den største af alle i Romas mørke, røde trøje, Francesco Totti.

Agent-konen spiller hasard med hans karriere

Golf-baben over dem alle: Brysterne kan være i vejen

Netop denne legende rendte Nicolò med sine forældre ind i, efter han i sommer skiftede fra Inter til hovedstadsklubben. Og så opstod endnu en pinlig episode med moderen i centrum, har Francesca selv fortalt.

- Jeg så ham (Totti, red.) første gang, vi var i Trigoria (AS Romas træningsanlæg syd for Rom, red.). Han kom hen og talte med os, og jeg begyndte bare at græde.

- Han spurgte mig: 'Hvorfor græder du?' Jeg kunne ikke sige noget.

- Nicolò spurgte mig: 'Hvad er det, du gør, mor?' Ved siden af stod min mand og grinede.

Om den øgede opmærksomhed samt bønnen fra den stadigt mere berømte søn kommer til at gøre en forskel på Francescas billeder, er ganske enkelt umuligt at spå om. Men godt på vej mod 200.000 følgere alene på Instagram er det umiddelbart svært at forestille sig, at hun har lyst til at stoppe - og dermed skuffe de mange fans.

Nicolò skiftede som en del af en aftale mellem Inter og Roma for godt et halvt år siden, da belgiske Radja Nainggolan gik den anden vej nordpå, mens Nicolò og Davide Santon drog sydpå.

Foreløbig er det blevet til 14 kampe i Serie A og syv i Champions League. I de seneste seks kampe er han noteret for fire mål for Roma siden 19. januar.

