Første gang for Eriksen: - Har mindre end ønsket

Eriksen har et gear mindre, end hvad Inter ønsker, lyder det i den store italienske sportsavis efter kampen, hvor danskeren for første gang i 15 forsøg fik 90 minutter

Se også: Inter-boss med klar besked til 'generte' Eriksen

For første gang siden vinterskiftet til Inter spillede Christian Eriksen hele kampen, da Inter torsdag aften besejrede Spal med 4-0, men det er ikke, fordi roserne vælter ned over danskeren.

Hos Italiens store sportsavis La Gazzetta dello Sport scorer Eriksen middelkarakteren 6,5.

- Havde en fod med i både Candrevas og Sanchez' mål. Har stadig et gear mindre, end hvad Inter ønsker, lyder vurderingen af danskeren.

Avisen har Alexis Sanchez som man of the match, mens også Antonio Candreva og Cristiano Biraghi vurderes i top med karakteren 7,5, mens Eriksens niveau vurderes langt højere end Spals snit på 4,5.

- Alle øjne i Inter-offensiven er fokuseret på Eriksen. Danskeren bevæger sig meget bag de to sydamerikanere Sanchez og Lautaro, han fylder området med bolde, men der mangler lidt klarhed, lyder det videre i kampvurderingen.

Artiklen fortsætter under billederne

San Siro i coronaversionen anno 2020. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Ude mod Spal. Foto: JENNIFER LORENZINI/Ritzau Scanpix

Eriksens 15 kampe for Inter - udviklingen i minutter 24min - Fiorentina

58min - Udinese

18min - Milan

24min - Napoli

13min - Lazio

31min - Juventus

88min - Napoli

78min - Sampdoria

62min - Sassuolo

69min - Parma

22min - Brescia

75min - Bologna

2min - Verona

6min - Torino

90min - Spal (første hele kamp)

Live-referatet fra kampen fremhæver Eriksen i flere situationer i første halvleg, mens han ikke står så fremtrædende efter pausen.

Ingen andre italienske aviser er ude med karakterer på kampen, men hos fodboldsiden whoscored.com scorer Eriksen 7,4 for kampen, hvilket er sjettebedst på Inter-holdet. Også her er Alexis Sanchez kampens spiller med 9,0, mens også Gagliardini, Candreva, Biraghi og Skriniar vurderes bedre end danskeren.

Eriksens 15 kampe for Inter - udviklingen i minutter 24min - Fiorentina

58min - Udinese

18min - Milan

24min - Napoli

13min - Lazio

31min - Juventus

88min - Napoli

78min - Sampdoria

62min - Sassuolo

69min - Parma

22min - Brescia

75min - Bologna

2min - Verona

6min - Torino

90min - Spal (første hele kamp)

Efter kampen var Conte ude at kommentere danskerens situation i klubben, hvor han allerede har været rygtet væk fra.

- Han er en ret genert fyr, der stadig er ved at vænne sig til en ny virkelighed, en ny type fodbold. Han er en fin fyr. Han ankom ikke med nogen form for arrogance, men han må også forstå, at mens generthed er fint uden for banen, så må han også tilpasse sig og forstå visse situationer, lød det fra Conte.

Inter ligger nummer to med seks point op til Juventus med fem runder igen.

FC Midtjylland-boss stikker til FCK: Ståles onemanshow

Se også: Blodet flød: Skud i hovedet koster dyrt

Hånes af legende: - Han er fodboldens Greta Thunberg

Se også: Efter syv år: Boldsen færdig med Superliga

Husker du Superliga-legenden Peter Madsen? Her er han i dag