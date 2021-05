Første gang i 11 år: Går jubel-amok

Det har været én lang mesterskabstørke for de mange tusinde Inter-fans siden 2010.

Da Scudettoen blev sikret søndag eftermiddag, hvor Atalanta ikke kunne slå Sassuolo, kom der derfor masser af Nerazzurris på gaderne i Milano.

Avisen Gazzetta dello Sport beretter, at der var omkring 30.000 fans med i fejringen.

Foran Duomo di Milano, Milanos domkirke, blev festen straks skudt i gang.

På Twitter kommer klubben med en opfordring til de mange fans.

'Nu er det tid til at fejre for alle Inter-fans. Det er en stor glæde, som vi gerne vil have, at I udtrykker på den mest ansvarlige måde,' lyder beskeden med tanke på coronapandemien.

Eriksen jubler

Den danske stjerne har postet et billede af sine holdkammerater og teksten 'Campioni', der betyder mestre.

Christian Eriksen har fået en vigtig rolle på Inter-holdet i foråret, efter det blev til mange minutter på bænken den første del af sæsonen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Christian Eriksen efter triumfen gennem spillerens agent Martin Schoots.



Eriksens pokaler 2009/2010: Hollandsk pokalvinder (Ajax)

2010/2011: Hollandsk mester (Ajax)

2011/2012: Hollandsk mester (Ajax)

2012/2013: Hollandsk mester (Ajax)

2014: Hollandsk Super Cup (Ajax)

2020/2021: Italiensk mester (Inter)

I de seneste ni sæsoner har Juventus vundet det italienske mesterskab, men må søndag se Inter løbe med titlen.

Klubben lykønsker Eriksen og holdkammeraterne.

'Tillykke til Inter med mesterskabet 2020/2021!'

Juventus-præsident Andrea Agnelli sender desuden rosende ord mod Inters bare 29-årige præsident Steven Zhang.

Han er blevet den yngste præsident til at vinde det italienske mesterskab - læs mere om hans Inter-planer for fremtiden her.

'Godt gået, Steven! Glad på dine vegne og stolt over at være din loyale modstander på banen og ven udenfor banen. Vi kommer tilbage,' skriver Agnelli på Twitter.

