Første gang i 36 år: Stjerne laver det forbudte skifte

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

Man bliver forhadt af den ene halvdel af fodboldfansene i Rom, hvis man skifter mellem byens to lokale storhold, Lazio og AS Roma.

Måske derfor er der ikke en spiller, der har gjort det siden 1985 ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Men nu skifter den spanske angriber Pedro fra Roma til Lazio - som den første i 36 år.

Det offensive es har fået en toårig kontrakt med Lazio.

Sidst en spiller skiftede direkte fra den ene Rom-klub til den anden var i 1985, da målmanden Astutillo Malgioglio. Han skiftede dengang fra Roma til Lazio.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pedro bliver i Rom, men skifter fra AS Roma til rivalen Lazio. Foto: Alessandra Tarantino/Ritzau Scanpix

Her bliver Pedro genforenet med Lazio-træner Maurizio Sarri. Spanieren har også spillet under Sarri i Chelsea.

Italienske medier skriver, at 34-årige Pedro forlader Roma på en fri transfer, da han er blevet løst af sin kontrakt.

Pedro var stamspiller under den tidligere træner Paulo Fonseca og spillede 40 kampe på tværs af alle turneringer i sidste sæson.

Nu er José Mourinho blevet træner i Roma, og portugiseren havde ikke Pedro i sine planer.

Pedro, der får trøje nummer 9 i Lazio, indledte sin karriere i FC Barcelona, hvor han var med til at vinde fem mesterskaber og tre Champions League-titler.

Med Spanien var han med til at vinde VM i 2010 og EM to år senere.