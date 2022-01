For første gang i tre årtier har Roma tabt på hjemmebane til Juventus, Milan og Inter i samme Serie A-sæson. Og de gyldne Champions League-billetter ser sorte ud for den italienske hovedstadsklub og cheftræner José Mourinho

José Mourinho havde det store tandpastasmil fremme, da han overtog tøjlerne i Roma i sommer.

Nu lader det til, at det kæmpe smil er forsvundet.

Den italienske hovedstadsklub ligger og roder rundt på en syvendeplads i Serie A - med ni point op til top fire, der giver adgang til næste sæsons Champions League.

Søndag aften havde Mourinho og co. alle muligheder for at hente en sejr mod Juventus, men Roma smed en 3-1-føring og endte med at tabe 3-4 i stedet.

Nederlaget skriver sig ind i historiebøgerne. For det er første gang i over 30 år, at Roma har lidt nederlag på eget græs til både Juventus, Inter og Milan i samme Serie A-sæson.

Det skriver engelske Daily Mail og The Athletic.

Roma er blandt de mandskaber, der har tabt flest kampe på fremmed græs i denne sæson. Foto: Alberto Pizzoli/AFP/Ritzau Scanpix

6. januar led Mourinhos tropper et 1-3-nederlag til Milan, og 4. december fik hovedstadsklubben en 0-3-øretæve af Inter.

Dermed er det ét trist skriv i historiebøgerne for Roma, der nu skal stramme ballerne, hvis de skal have forhåbninger om Champions League til næste sæson - en mission, som Mourinho er blevet hyret til.

De to Milano-klubber topper Serie A med henholdsvis 49 og 48 point efterfulgt af Napoli og Atalanta.

Mourinho og Romas næste opgave er søndag 16. januar, når bundholdet Cagliari gæster Stadio Olimpico.

