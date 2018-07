Første træningsdag: Cristiano bliver nabo til kendis

Der er stadig 19 dage til den officielle liga-debut i Juventus-trøjen for Cristiano Ronaldo, men mandag havde den 33-årige portugiser sin første træningsdag i Torino.

- Cristiano Ronaldos Juventus-æra begynder, lød det som tophistorien på hjemmesiden hos den lokale avis Tuttosport.

Og tv-billeder viste, hvordan flere hundrede fans var mødt op ved indgangen til trænings-anlægget Continassa for at tage imod Cristiano Ronaldo sidst på eftermiddagen.

Iført grå t-shirt og mørke solbriller steg han ud af den sorte bil, tog sin sorte rygsæk på og gik ind til første møde med sine nye holdkammerater.

Ronaldo ankommer til første træningsdag i Juventus:

Bentancur, Douglas Costa, Cuadrado , Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo primo giorno di lavoro per i nazionali, tra JTC e JMedical! #ForzaJuve pic.twitter.com/3Ge2pugb6D — JuventusFC (@juventusfc) 30. juli 2018

To gange tirsdag

Ronaldo fik på førstedagen dog ikke mulighed for at vise sine evner på banen, da spillerne i stedet skulle teste konditionen indendørs efter de seneste ugers sommerferie. Allerede tirsdag skal Ronaldo dog på banen hele to gange, da der både vil være morgentræning og eftermiddagstræning.

Video fra Ronaldos første træningsdag i Juventus:



Det var dog ikke hele truppen, han fik hilst på, men kun VM-spillere som Bentancur, Douglas Costa, Paolo Dybala, Gonzalo Higuain og Juan Cuadrado, da resten af Juventus-truppen er på træningslejr i USA, hvor de onsdag møder MLS-turneringens All Star-hold i Atlanta.

Her undgår Juventus i øvrigt at møde en af klubbens tidligere stjerner, svenske Zlatan Ibrahimovic, der har meldt afbud til kampen, der til gengæld får deltagelse af en anden tidligere Juventus-spiller nemlig Sebastian Giovinco.

Foto: ISABELLA BONOTTO/Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau/Scanpix / ISABELLA BONOTTO

Cristiano Ronaldo ankom søndag til Torino, og mandag var der første træningsdag.

Hæver billetpriser

4. august spiller Juventus USA-turnéens sidste testkamp, når Cristiano Ronaldos tidligere klub Real Madrid er modstanderen i Washington, mens første ligakamp er 19. august ude mod Chievo. Her har hjemmeholdet også tænkt sig at tjene kassen på Ronaldos ankomst. Billetpriserne er således justeret gevaldigt, så de billigste billetter er hævet fra 225 kroner til 375 kroner.

Spørgsmålet er så, hvor Ronaldo skal spille på banen. Ifølge den lokale avis så har Juventus planer om at spille en mere ren 4-4-2. Det var således den taktik, man havde held med i 2-0-sejren mod Bayern München tidligere på USA-turen og også den formation, man skiftede over til, da man sikrede 1-1 mod Benfica sent i lørdagens seneste testkamp.

Nabo til kendis

Der er dog ikke meget, der tyder på, at Ronaldo kommer til at danne angrebsduo med klubbens topscorer fra sidste sæson, argentinske Gonzalo Higuain. Den lokale avis melder, at man forsøger at sende Gonzalo Higuain til Milan i en bytteaftale, hvor forsvarsspilleren Leonardo Bonucci skifter tilbage den anden vej.

Allerede sent søndag ankom Ronaldo til Torino med privatfly, hvor han havde en af sine sønner på armen og resten af familien ved sin side. Portugiseren har allerede fundet et hus med god udsigt over byen til den ene side, og med en flod til den anden side i et kvarter, hvor han bliver nabo med den store Fiat-præsident John Elkann, der nu også er boss for Ferrari.

Elkann har overtaget fra nu afdøde Ferrari-boss Sergio Marchionne - og Elkann er også nabo til Ronaldo.

Her mødes Elkann med Alfa Romeos Formel 1-team.

Ronaldos hus består af to villaer med to separate indgange i et skovområde. Sikkerhedsniveauet skulle være på højeste niveau, og privatlivet garanteres af hække og kameraer. Indendørs er der alt fra swimmingpool til moderne fitnessrum, så Ronaldo også kan træne hjemme.

Mens Cristiano Ronaldo har foretaget klubskifte, så har Lionel Messi haft travlt med at træne med hunden:



