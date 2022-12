Forarger med feriebilleder

Det er ikke meget, Juventus-fans har set til Paul Pogba, siden verdensstjernen i sommer returnerede til Torino.

Faktisk har den løntunge franskmand ikke spillet ét minut for Den Gamle Dame på grund af flere alvorlige skader i en sand mareridtssæson.

Først blev han ramt en af knæskade i forsæsonen, så blev hans operation udskudt, og genoptræningen er gået mere langsommeligt end forventet. Prikken over i'et var en lårskade og et misset VM, bedst som Pogba var ved at komme i form i efteråret.

Selv om en stor del af Pogbas fravær på banen kan beskrives med uheld, så er Juventus-fansene ved at være godt og grundigt trætte af franskmandens opførsel uden for banen.

Italienske Tuttosport skriver onsdag, at Paul Pogbas håndtering af sin skade har 'skabt mange spændinger internt i klubben blandt det tekniske og medicinske personale'.

Annonce:

Sådanne historier forplanter sig lynhurtigt til fansene, der ifølge mediet udviser stor irritation over franskmandens ageren på sociale medier under skadesperioden.

Det er særligt Pogbas billeder fra juleferien, der forarger. Midtbanespilleren har postet to billeder, hvor han gladeligt trisser rundt på skiløjperne.

I fansenes ører rimer den opførsel ikke på en svinedyr profil, der burde fokusere på at vende tilbage fra en skade.

Lidt samme vibe var der blandt Juve-fansene, da Paul Pogba brugte sin december på at støtte det franske landshold i Qatar i stedet for at genoptræne i Torino.

- Paul har stadig ikke trænet kontinuerligt, så det er ikke til at sige, hvornår han er tilbage. Det er sådan, situationen er med ham, og det er vigtigt at melde ud, for ellers kan jeg ikke bestille andet end at svare på spørgsmål om ham.

- Han er ikke startet med løbetræning endnu, udtalte træner Massimiliano Allegri til Sky Sport Italia midt i december.

Annonce:

Juventus åbner 2023-sæsonen 4. januar mod Cremona uden Paul Pogba, som minimum forventes af være ude hele januar.