Forfærdeligt nyt - kan være færdig for sæsonen

De dystre meldinger fortsætter med at regne ned over Mikkel Damsgaard.

Han har ikke spillet fodbold siden den 3. oktober, hvor han måtte gå fra banen med en knæskade i en landskamp mod Østrig.

Siden er der gået infektion i knæet, hvorfor hans comeback måtte udskydes til en gang i februar. I samme periode har han været hjemme i Danmark for at genoptræne.

Et fantastisk landsholdsår: Spegepølser og kærlighed - Lær Mikkel Damsgaard at kende på tre minutter

Men lokalmediet Il Secolo XIX kunne i sidste uge berette, at han måske først vender tilbage en gang i marts eller april, da han ikke kan slippe af med knæsmerterne.

Nu skriver Calciomercato så, at lægestaben i danskerens klub Sampdoria frygter, at han kan ende med at sidde ude for resten af sæsonen.

Det er en fortsat betændelsestilstand, der skaber gigtaflejringer i knæet hos danskeren. Lægestaben omkring det danske landshold er i tæt dialog med kollegaerne i Sampdoria, da de gerne vil give Mikkel Damsgaard en ny behandling, som forhåbentligt kan skubbe ham tættere på et comeback.

Det er heller ikke usandsynligt at Damsgaard vender retur til Italien, da de gerne vil have ham tilset af en speciallæge i reumatologi (gigtlæge).

