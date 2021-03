Forklarer mystisk fravær i storkamp

I den lokale avis havde han i optakten fortalt, hvor gerne han ville afgøre derbyet mod Genoa med et mål.

Men for første gang siden september var Mikkel Damsgaard ikke med i en Serie A-kamp for Sampdoria, da det onsdag aften blev 1-1 i det store lokalopgør.

Men der var en årsag til det mystiske fravær, der stoppede en stime på 22 Serie A-kampe i træk for den meget roste dansker.

Calciomercato skriver nu, at danskeren sammen med to norske holdkammerater blev holdt med coronalignende symptomer.

- I løbet af onsdag udviklede corona-situationen sig hurtigt i Sampdoria. Der var ikke andre positive test end reservemålmand Karlo Letica, men i timerne op til kampe udviklede der sig bekymrende symptomer, og det fik Sampdoria til at være forsigtige.

- Både Mikkel Damsgaard og Kristoffer Askildsen havde let feber, hovedpine og ondt i halsen, hvilket fik lægepersonalet til at fjerne dem fra kampen og også fra bænken, lyder det.

- De to midtbanespillere var heller ikke med i den afsluttende optakt om formiddagen, mens Morten Thorsby havde trænet med og også var med i frokosten, inden han også blev sendt hjem med de samme symptomer som holdkammeraterne, lyder det.

Der har været masser af juble over for Damsgaard i Sampdoria. Foto: TANO PECORARO/Ritzau Scanpix

Corriere dello Sport fortæller, at Damsgaard og de to nordmænd holdes i hjemmeisolation, og imens gennemtestes Sampdoria-truppen for at finde ud af, om der er mere corona end det, der allerede blev fundet tirsdag hos reservemålmanden.

Søndag gælder det hjemmekampen mod Cagliari, men det bliver formentlig også uden Damsgaard, der denne sæson har gjort det så godt, at klubber som Juventus, Inter og Tottenham kædes sammen med ham omkring et kæmpeskifte til sommer.

