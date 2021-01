Forklarer 'nyt navn'

Barcelona med Braithwaite, Real Madrid og flere spanske storhold. Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

2-0 over Juventus søndag aften burde betyde en rolig og god uge i Christian Eriksens klub Inter.

Men sådan er det ikke gået. I stedet er snakken om nye investorer, der vil overtage den økonomisk trængte klub, taget til.

Og mandag kørte Gazzetta dello Sport historien om, at klubben til marts kommer til at skifte både logo og også navn fra FC Internazionale Milano til blot Inter Milano.

Nu forklarer La Repubblica-journalisten Franco Vanni så, hvordan det med navneskiftet hænger sammen.

- For at skabe lidt klarhed. Klubben vil stadig hedde FC Internazionale Milano, så den skifter ikke, skriver Vanni på Twitter.

- Inter Milano bliver kampagnenavnet for det nye logo. Det er planlagt til marts, men det kan tage længere tid, skriver Vanni.

Milanos blåsorte klub fylder 113 år til marts, og det er altså her, man håber at præsentere et nyt logo, der skal fokusere på bogstaverne I og M.

Det er fjerde gang i dette årtusinde, at Inter skifter logo. Senest skete det i 2014.

