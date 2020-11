Forklaringen på nedturen: De forstår ikke hinanden

Man måtte spejde langt efter Christian Eriksen tirsdag aften, da Inter stillede op mod en anden af danskerens tidligere bejlere, Real Madrid.

I 3-2-nederlaget blev der ikke skævet til landsholdsspilleren, og det er der en grund til, fortæller Gazzetta Dello Sport.

Den Milano-baserede avis har gennem længere tid beskrevet forholdet mellem træner Antonio Conte og Eriksen, og det lyder bestemt ikke til at gå i den rette retning.

I tirsdagens udgave lød det blandt andet, at de to profiler ikke forstod hinaden, ligesom Conte skulle være skuffet over, at Eriksen ikke havde grebet chancen, når han på det seneste havde fået den.

Det siger Elkjær og Laudrup I tirsdagens Champions League-studie gav Preben Elkjær sin analyse af Eriksens situation i Inter. - Kritikken er hård, og man giver op over for Eriksen: Så må han videre. Han har åbenbart ikke fundet sig til rette i italiensk fodbold, siger Elkjær, der understreger, at Eriksen har fået mange chancer uden at gribe dem. Michael Laudrup forstod ikke, hvordan man kan mene, at danskeren ikke passer ind i spillestilen. - Den der med, at han ikke passer ind rent taktisk, den køber jeg ikke en meter, siger Laudrup, der lægger vægt på, at Eriksen har kontrollerende midtbanespillere bag sig - og to angriber foran samt kantspillere at spille. Vis mere Luk

I tre kampe, mod Genoa, Gladbach og Parma, har playmakeren fået chancen fra start, men det er ikke blevet til en eneste fuld kamp.

Særligt en episode i 2-2-kampen mod Parma blev fremhævet negativt: Eriksen gik ifølge avisen alt for langsomt ud til et hjørnespark - i hvert fald for rasende Contes smag.

Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

Derudover skulle Conte ikke være imponeret over danskerens kommentarer på landsholdets facebookside, hvor han blev spurgt, hvorfor han ikke spillede mere i Inter. Her havde Eriksen sagt, at det måtte man spørge træneren om.

Umiddelbart en klassisk replik, når det spørgsmål stilles, men selv det skulle have ødelagt noget for forholdet.

Landstræner Kasper Hjulmand roste omvendt Eriksen, da han fik lejligheden til det ved landsholdsudtagelsen.

- Han var helt outstanding i Island. Mange vil gerne måle ham på mål og assist. Hele hans betydning for holdet har været stærk. Og han gjorde det også godt mod England. Er der plads til forbedringer? Ja, det er der. Men han har en stor rolle, og han har været fantastisk god.

