Fortryder: - Jeg var et fjols

Juventus-legenden Giorgio Chiellini erkender, at han var et fjols, da han takkede nej til Arsenal som ung

Den italienske midterforsvarer Giorgio Chiellini er efterhånden blevet 36 år, og siden 2005 har han repræsenteret den samme klub nemlig Juventus.

Men faktisk kunne han allerede i år 2000 være skiftet til Premier League og Arsenal.

- Set i bakspejlet var jeg et fjols at afvise det tilbud. Jeg var 16 år, spillede i Serie C og fik et kæmpe tilbud, siger Chiellini til So Foot.

- Jeg følte mig ikke klar. Hvis jeg havde accepteret det, ville jeg have indtryk af at have forrådt Livorno, siger Chiellini om barndomsklubben, som han så forlod som 18-årig til fordel for Roma.

Chiellini er mr. Juventus, men engang ville han aldrig forråde Livorno. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

I december forklarede Arsenal-legenden Robin van Persie, at han siden også forsøgte at få Arsene Wenger til at hente italieneren til klubben.

- På et tidspunkt blev jeg spurgt, hvad Arsenal kunne gøre for at vinde ligaen. Jeg følte, at vi manglede vindermentalitet og bad Arsene Wenger om at skrive under med Giorgio Chiellini.

- Jeg har spillet mod ham et par gange, og han er en ægte vinder. Han er 36 år, men giver ni albuer hver kamp med et smil på læben. Han fortsætter med at smile og får aldrig gult kort.

- Man har brug for disse type vindere og dræbere på sit hold. Jeg følte, vi skulle have ham, siger van Persie.

Chiellinis nuværende kontrakt med Juventus udløber til sommer.

