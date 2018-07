Fortsætter spansk plyndring: Henter supertalent i Barcelona

Den blot 16-årige angriber Pablo Moreno bliver opfattet som et af de allerstørste talenter i sin aldersgruppe, og han skifter nu tilværelsen i den catalanske storklub, FC Barcelona, ud med Juventus.



Det melder den italienske mesterklub på dens officielle hjemmeside.



Ifølge pressemeddelelsen fra Juventus, så har Moreno scoret 200 mål i de seneste seks år for FC Barcelonas ungdomshold. Prisen for Moreno skulle ligge på omkring fem millioner kroner, som bliver opfattet som rent tyveri som følge af spillerens omdømme.



Aftalen mellem Moreno og Juventus er på tre år, og det forlyder, at spilleren har hentet massevis af interesse fra andre store europæiske klubber, hvoraf engelske Arsenal skulle være en af dem.



Spilleren bliver betegnet som en spiller, der har en god blanding af fysik og teknik. Juventus håber nu på, at det er en spiller, der kommer til at følge op på sin imponerende målstatistik fra det spanske.



Det er ikke Morenos første klubskifte. Da han blev 10 år, blev han hentet af Barcelona fra Granada.

