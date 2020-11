Frank Arnesen spøger i storklub

Frank Arnesen kan være på vej mod jobskifte, så han når op på at have været sportsdirektør i hele ni klubber

På fredag er det et år siden, at Frank Arnesen blev udnævnt til sportsdirektør i den hollandske storklub Feyenoord.

Men nu kan 64-årige Arnesen være på vej mod et endnu større job.

Samtlige italienske og hollandske aviser skriver således om, at Arnesen er i spil og topfavorit til jobbet som sportsdirektør i italienske AS Roma, hvor klubbens ejer, multimilliardæren Dan Friedkin, ønsker et nyt team omkring holdet.

Historien udspringer af et tweet fra den hollandske korrespondent i Sydeuropa, Juriaan van Wessem, der har næsten 7.000 følgere.

- Monaco har ikke givet Campos lov til at skifte til AS Roma, og Roma-ejer Friedkin har nu et håb om at får Frank Arnesen i stillingen som teknisk direktør, og det ved de nu i Rotterdam. Derudover er der ingen kandidater - heller ikke John de Jong, skrev den hollandske journalist sent søndag.

Det har givet utallige overskrifter i italienske aviser, hvor Arnesen igen og igen beskrives som 'ham, der fandt Ronaldo til PSV Eindhoven'.

- Hvem er Arnesen - tryllekunstneren, som Roma blev forelskede i, skriver for eksempel den store sportsavis Gazzetta dello Sport.

Frank Arnesen er færdig som tv-ekspert

Morten Olsen afslører: Jeg var på Abramovich' yacht

Arnesen sikker: Topscorer bliver god i Premier League

Og Roma leder efter en ny sportsdirektør.

- Der er en ledig stilling, der vil blive besat hurtigst muligt af en, der er kompetent, og som passer til klubbens filosofi. Vi ønsker at skabe et hold baseret på unge talenter, lød det fra direktør Guido Fienga i september.

Siden har Monacos Luis Campos været favorit til jobbet, men det bliver altså ikke til noget, ligesom det heller ikke gør med PSV-boss John de Jong, og så er Arnesen altså pludselig favorit. Også fordi han ifølge italienske aviser passer godt ind i den profil, Roma ønsker, hvor sportsdirektøren også skal kunne scoute spillere.

Frank Arnesen som han huskes fra fodboldlandsholdet. Fotos: Carsten Andreasen/Ritzau Scanpix

Frank Arnesen havde en glorværdig spillerkarriere i 1980'erne i Ajax, Valencia, Anderlecht og PSV, og hos PSV var han også succesfuld sportsdirektør fra 1994 til 2004.

Det har siden gjort ham til sportsdirektør i Tottenham, Chelsea, Hamburger SV, Metalist, PAOK, Anderlecht og senest altså Feyenoord. Bortset fra de fem år i Chelsea og to år i HSV har danskeren dog ikke været noget stedet mere end et års tid.

I Danmark har de mest optimistiske FCK-fans også nævnt ham som en mulighed i forbindelse med det ledige job som sportsdirektør i FC København.

FCK's store hovedpine: Hvor finder vi en sportsdirektør?

Frustreret over Arnesen: Missede stjernetrio

Tredje hjul i storklub: Hvad laver Arnesen?

Bendtner gik amok: Så vildt har landsholdet festet gennem årene