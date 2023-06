Franskmand overtager trænerposten i Napoli

Det bliver Rudi Garcia, der skal løfte den tunge arv i Napoli, efter at cheftræner Luciano Spalletti for nylig trak sig fra posten.

Torsdag aften oplyser de italienske fodboldmestre, at Garcia er klubbens nye træner.

Den 59-årige franskmand har senest været træner for Cristiano Ronaldo i Al-Nassr i Saudi-Arabien. Her blev han fyret 13. april efter kun måneder i jobbet.

Tidligere har Garcia været cheftræner i blandt andet Lyon, Marseille og Roma.

I 2011 stod han i spidsen for Lille, da klubben vandt både det franske mesterskab og den franske pokalturnering.

Som Marseille-træner førte han i 2018 klubben til finalen i Europa League. Den endte med et nederlag til Atlético Madrid.

Nu tager Garcia altså over i Napoli, der i den netop overståede sæson vandt det italienske mesterskab for første gang siden 1990.

Titlen blev matematisk sikret i starten af maj, og allerede et par uger senere gjorde Luciano Spalletti det klart, at han ikke ville fortsætte som træner i den syditalienske klub.

- Jeg har brug for at have noget tid for mig selv og hvile mig. Jeg er ret træt, lød det fra Spalletti i slutningen af maj.

- Jeg ved ikke, om du kan kalde det et sabbatår, men jeg vil ikke komme til at arbejde. Jeg kommer ikke til at træne Napoli eller noget andet hold, sagde han.