Frygtelig besked til stjerne

Ekstra Bladet+ viser den italienske Super Cup onsdag kl. 21, hvor Juventus møder Inter.

Italien skal til marts forsøge at kvalificere sig til VM i Qatar, men europamestrene kommer til den tid til at skulle undvære en af deres offensive profiler.

Således har Juventus mandag meddelt, at Federico Chiesa har pådraget sig en korsbåndsskade, efter at kantspilleren blev i udskiftet i søndagens 4-3-sejr over AS Roma. Det skriver Football Italia.

I pressemeddelelsen fra Juventus fremgår det, at Chiesa mandag er blevet undersøgt af klubbens læger, der har konkluderet, at den 24-årige stjernespiller skal gennemgå en operation. Ifølge Sky Sport Italia betyder det, at Chiesa har spillet sin sidste kamp i denne sæson.

Den italienske stjerne kommer til at være ude længe. Foto: Alberto Pizzoli/Ritzau Scanpix

Italien møder den 24. marts Nordmakedonien i playoff-semifinalen om at komme til VM. I tilfældet af en sejr i Palermo venter der en playoff-finale mod enten Tyrkiet eller Portugal for de italienske europamestre.

I disse skæbnekampe må Roberto Mancini dog altså undvære Federico Chiesa, der potentielt også kan risikere at misse VM, selvom Italien kvalificerer sig til slutrunden. Det er således ikke unormalt, at en korsbåndsskade kræver en pause på ni måneder, og derefter skal formen så genfindes. VM i Qatar sparkes i gang den 21. november.

FC Københavns transferpuslespil: Millioner til store indkøb (+)