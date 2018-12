Frygtelige scener inden storkamp: En dræbt og fire stukket ned

Opgøret onsdag aften mellem Napoli og Inter i Serie A vil ikke blive husket for positive anekdoter

En blev dræbt, mens fire blev stukket ned med kniv inden topopgøret i Serie A mellem Napoli og Inter onsdag aften.

Ifølge mediet Football Italia blev den dræbte kørt ned af en kassevogn, der tilhørte Napoli-tilhængere. Han fik så voldsomme skader, at han blev hasteopereret på hospitalet, men afgik senere ved døden.

Ud over den tragiske død blev i alt fire Napoli-tilhængere stukket ned. Tre af personerne fik behandling på stedet, mens en person blev fragtet til hospitalet for at blive syet.

Racistiske tilråb

For at slå en knude på det kaotiske opgør oplevede Kalidou Koulibaly fra Napoli også racistiske tilråb fra modstanderens fans.

Den 27-årige senegaleser var kampen igennem forfulgt af abelyde, og det fik flere gange Napolis træner, Carlo Ancelotti, til at forsøge at overbevise dommer Paolo Silvio Mazzoleni om at afbryde opgøret.

- Koulibaly var åbenlyst irriteret. Normalt er han meget rolig og professionel, men der var blevet råbt abelyde efter ham gennem hele kampen.

- Vi bad tre gange om, at kampen blev afbrudt, og der blev efterfølgende meldt noget ud på stadion, men kampen fortsatte. Vi får jævnligt at vide, at kampene kan blive afbrudt, men hvornår bliver de det? Efter fire eller fem gange? spurgte Carlo Ancelotti retorisk efter kampen ifølge Sky Sports Italia.

Kampen endte 1-0 til Inter, der scorede i de døende sekunder og dermed kravler tættere på Napolis andenplads.

