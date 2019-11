Fyret: Dansk landsholdsspiller skal have ny træner

Den danske fodboldspiller Jens Stryger Larsen skal have ny træner.

Serie A-klubben Udinese skriver på Twitter, at cheftræner Igor Tudor er blevet fyret.

41-årige Tudor har været træner i Udinese ad to omgange. Først fra april til juni i 2018 og igen fra marts i år.

Under Tudor har Stryger i denne sæson været fast mand med undtagelse af de seneste tre kampe, hvor den tidligere FC Nordsjælland- og Brøndby-spiller har døjet med en skade.

Samtidig har han været et fast element i Åge Hareides landsholdstrup, og i alt er Stryger noteret for 27 kampe for A-landsholdet.

I det daglige har han måttet se sit hold være inde i en svær periode. Det er blot blevet til to sejre i de seneste ni ligakampe, mens holdet har tabt seks gange.

Og i de to seneste kampe er Udinese gået fra banen med store nederlag på 1-7 til Atalanta og 0-4 til Roma.

Den italienske klub fra Udine overtages midlertidigt af Luca Gotti, som allerede står i spidsen for sin første træning fredag eftermiddag.

Igor Tudor, der ellers har givet Stryger Larsen masser af spilletid, er blevet smidt på porten i Udinese. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

