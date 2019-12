Fyret efter elendig stime

Køb adgang til at se lørdagens finale ved VM for klubhold mellem Liverpool og Flamengo lige her!

Fiorentina-danskeren Jacob Rasmussen skal have ny cheftræner.

Klubben meddeler lørdag på sin hjemmeside, at den har fyret træner Vincenzo Montella efter en række dårlige resultater.

- Klubbens beslutning er truffet efter en lang og grundig analyse af holdets præstationer, skriver klubben på hjemmesiden.

Det lillablusede hold har ikke vundet i de syv seneste Serie A-kampe, hvor det er blevet til fem nederlag og to uafgjorte kampe.

Senest tabte Fiorentina 1-4 hjemme til AS Roma fredag, og det blev dråben, som fik bægeret til at flyde over for klubledelsen.

Den dårlige stime har sendt holdet ned på 14.-pladsen i ligaen med kun fire point ned til nedrykningsstregen.

Fyringen kan måske give den 22-årige forsvarsspiller Jacob Rasmussen en chance for at tilkæmpe sig noget spilletid.

Han indledte sæsonen med at være skadet, men har nu været klar i et par måneder uden dog at få spilletid af Montella.

To gange har han siddet på bænken, og ellers har han spillet på reserveholdet.

Fiorentina oplyser, at en ny træner endnu ikke er på plads, men det forventer man at få styr på i løbet af de kommende dage.

