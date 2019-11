Fyret efter sejr på 27-0

27-0 over skadesplaget modstander var ikke respektfuldt, og så blev træneren fyret

Det hører til sjældenhederne, at man hører om en træner, der er blevet fyret for at vinde en kamp.

Men det er ikke desto mindre tilfældet for træneren af juniorfodboldholdet Invictasauro i den italienske by Grossetto.

Normalt fyres fodboldtrænere efter en stime med dårlige resultater, men i italiensk fodbold foregår tingene ikke altid som andre steder.

Det må Massimiliano Riccini sande. Han var ind til weekenden træner for Invicta Sauros juniorhold, men efter Toscana-holdets kæmpesejr på 27-0 i weekenden, er han fyret.

- Vi var forbløffede og meget kede af at høre, at vores junior-hold havde slået Marina Calcio 27-0.

- En sådan ting er i komplet modstrid med vores ungdomsholds værdier, siger klubbens præsident Paolo Brogelli ifølge ESPN, der gengiver citater fra den lokale avis Grosseto Sport.

- Modstanderen skal altid respekteres, og det skete ikke i dag.

- Vores trænere har en pligt til at træne unge spillere, men mest af alt at uddanne dem. Det skete ikke i dag.

- Som præsident vil jeg af hele mit hjerte gerne give en undskyldning til Marinas hold. Vores bestyrelse har besluttet at fyre træner Hr. Riccini, siger præsidenten.

Mål, mål, mål. Foto: Pawel Kopczynski/Ritzau Scanpix

Årsagen til Marina Calcios kæmpe nederlag er blandt andet, at klubben blev ramt af en række skader op til kampen. Derfor måtte man blandt andet spille med en markspiller på mål.

Efter 0-27-nederlaget ringede man til modstanderholdet og brokkede sig over mangel på respekt. Det førte til et undskyldende opkald den anden vej og altså også en fyring af den vindende træner.

