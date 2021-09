Fyret efter tre kampe

Tre ligakampe og en pokalkamp. Det var, hvad det blev til for den italienske træner Eusebio Di Francesco for Verona.

Preben Elkjærs tidligere klub meddeler mandag på sin hjemmeside, at man har fyret Di Francesco efter en skuffende sæsonstart.

Efter en 3-0-sejr i første runde af pokalturneringen har Verona tabt de tre første kampe i Serie A, og længere var snoren til cheftræneren ikke.

Mandag tabte holdet 0-1 på udebane til Bologna, og det blev hans sidste i spidsen for holdet.

Det har efterladt Verona på en øjeblikkelig næstsidsteplads. Holdet sluttede som nummer ti i sidste sæson i den bedste italienske fodboldrække.

52-årige Eusebio Di Francesco er ikke helt uvant med kortere ophold i klubber. I 2017/18-sæsonen førte han AS Roma til semifinalen i Champions League, men blev fyret i den efterfølgende sæson.

Siden har han i tre forsøg ikke formået at få lov til at beholde sit job i en hel sæson. I Sampdoria fik han otte kampe, det blev til 26 kampe for Cagliari og nu altså blot 4 for Verona.