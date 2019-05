Fyret i storklub

Den italienske storklub Inter skal have ny cheftræner.

På sidste spilledag i Serie A sikrede klubben sig adgang til næste sæsons Champions League, men det var ikke nok til at redde cheftræner Luciano Spalletti fra en fyreseddel.

På Twitter meddeler klubben, at træneren ikke får lov til at fortsætte i den kommende sæson.

- Vi kan bekræfte, at Luciano Spalletti ikke længere er vores førsteholdstræner. Klubben vil gerne sige tak til Spalletti for sit arbejde og for de opnåede resultater, skriver klubben.

På trods af det fine punktum med fjerdepladsen som facit, havde den karismatiske italiener en omtumlet sæson i spidsen for Milano-klubben, han overtog i 2017.

For midt i jagten på succes har Spalletti været tvunget til at forholde sig til en bizar krise internt i Inter-truppen.

Her har stjernen over dem alle, Mauro Icardi, gentagende gange sørget for negative overskrifter til Milano, da den nu forhenværende anfører i en periode nægtede at stille op for klubben grundet kontrakt-kvaler.

Det førte til et langvarigt og grotesk forløb, hvor Spalletti slog kontra og valgte at se helt bort fra angriberen, som i flere sæsoner har været en af de mest målfarlige spillere i Serie A.

- At være nødt til at forhandle med en spiller for at få ham til at spille og bære Inter-trøjen er ydmygende, både for fansene og holdkammeraterne, fortalte Spalletti slutningen af marts.

Selv blev manageren dog den første af de to, der endte med at forlade klubben, og der er endnu ingen afløser klar.

Inter blev også nummer fire i Spalletti sførste sæson i klubben, men efter en massiv oprustning i spillertruppen havde klubben forventninger om at overgå det resultat i den netop afsluttede sæson.

Med fyringeni er endnu et stort trænerjob i Serie A-ledigt. I tirsdags sagde Gennaro Gattuso sit job op i AC Milan, og Massimiliano Allegri stopper ligeledes i Juventus.

