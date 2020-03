Fyret Milan-legende: Klubben er som Nordkorea

Hvis nogen havde troet, at Zvonimir Boban gik stille med dørene efter at være blevet fyret som sportschef i Milan, så må de tro om igen.

For den iltre kroat med en glorværdig fortid som spiller i klubben sendte søndag en bandbulle mod ledelsen i klubben og i særdeleshed direktør Ivan Gazidis, der fyrede Boban på grund af et lidt dristigt interview i Gazzetta dello Sport.

- Jeg var ikke klar over, at det var en diktaturstat som Nordkorea.

- Mit interview var juridisk pletfrit, og det kom, efter at mange interne spørgsmål og krav om forklaringer forblev ubesvaret, siger Boban i et interview med Il Giornale.

Tvisten opstod allerede i december, hvor Ivan Gazidis ifølge Boban lukkede en aftale med tyske Ralf Rangnick om at blive Milans fremtidige manager og altså varetage stillingerne som både træner og sportsdirektør - og dermed også overflødiggøre Boban og Paolo Maldini, der har delt hvervet som sportsdirektør.

Men det er ikke så meget Rangnicks ansættelse, han har noget at udsætte på.

- Jeg kan ønske ham al mulig held og lykke, men de kan i det mindste fortælle mig det. Jeg fortjener at blive informeret om det, siger Zvonimir Boban.

Han er nu klar til at lægge sag an mod Milan for uberettiget fyring - med god hjælp fra de juridiske eksperter, han kender gennem sit tidligere virke som FIFA's vicegeneralsekretær.

