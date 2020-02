'Genial' Eriksen bedst - på 24 minutter

Indskiftet i 66. minut - men alligevel bedste Inter-spiller på banen.

Så stærkt vurderer den italienske sportsavis Gazzetta dello Sport, at Christian Eriksens indhop var, da Inter hjemme måtte tage til takke med et 1-0-nederlag i den italienske pokalturnerings semifinaler, som afgøres over to kampe.

Eriksen fik 6,5, hvilket var den bedste karakter, og kaldes 'genial'.

- Inter bliver mindre forudsigelige, skriver avisen.

- Danskeren placerer sig lidt til venstre for midten og åbner sin magiske æske.

- Tilvænningen ser ud til at være forbi, nu er det tid til stole fuldt og fast på Eriksen, hans vision og hans åbninger af forsvaret.

Eriksen havde selv et forsøg, der gik tæt forbi mål, så han lurer stadig på sin første scoring for sit nye hold.

Træner Antonio Conte får særskilte hug for ikke at bruge Eriksen mere.

- Inter kan ikke lukke kompakte hold op. Det er sket mange gange i ligaen og nu også i pokalen. Løsningen? Fuld tiltro til Eriksen.

- Danskeren er den eneste, der kan variere spillet, skriver avisen.

Conte blev selv spurgt, hvorfor han dog ikke brugte Eriksen noget før.

- Han er helt sikkert en spiller med kvalitet. Men han er nødt til at genvinde intensiteten i spillet, for i seks måneder har han ikke spillet meget. Han træner, han er en seriøs dreng, og han har det godt, lyder det fra den italienske træner.

Returkampen i pokalsemifinalen spilles 5. marts på San Paolo.

I ligaen er Inter ubesejret i 16 kampe og indtager førstepladsen med samme pointantal som Juventus.

