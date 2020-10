- Gift dig med Eriksen - han er ikke din ven

Antonio Conte har to muligheder i forhold til Christian Eriksen, mener klummeskribent for Milano-avis

Med 107.000 følgere på Twitter er Fabrizio Biasin en af de store itailienske journalister. Senest har han skrevet en klumme om Christian Eriksen i den lokale Milano-avis Libero.

Og her slår han på tromme for, at Inter og træner Antonio Conte står foran et valg om at bruge danskeren ordentligt eller sende ham helt væk.

- Enten gifter du dig med ham, eller også skilles du fra ham. At behandle ham som en ven betyder, at man ikke forstår, hvordan det skal gøres, skriver Biasin i klummen.

Eriksen har i sæsonen blot spillet 244 ud af 630 mulige minutter.

Senest blev det til 11 minutter mod Shakhtar Donetsk i Champions League, og Biasin mener, at man simpelthen ikke kan give danskeren karakter for indsatsen, for man så ham ikke.

- Christian Eriksen brugt på denne måde er ubrugelig. Helt ærligt så er det ubrugeligt, selvom han indsættes fra start, når der ikke er tro på, hvad han kan og ikke kan, skriver Biasin.

ERIKSENS MINUTTER I DENNE SÆSON

64 - Fiorentina 4-3

9 - Benevento 5-2

0 - Lazio 1-1

23 - Milan 1-2

79 - Gladbach 2-2

58 - Genoa 2-0

11 - Shakhtar 0-0

Spilletiden har været begrænset for Eriksen i Inter. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Fabrizio Biasin følger Inter tæt og slår fast, at det ikke kan fortsætte som nu.

- Enten beslutter du dig for virkelig at satse på ham, eller også opgiver du ham og hilser farvel. Midtervejen er så at sige ubrugelig.

- Men husk, Conte behøver ikke at få det til at lykkes, for hans Inter-hold spillede en god kamp i Kiev, men han er nødt til at enes med sin spiller.

Og han oplister to måder at gøre det på.

- Nummer et er 'Christian du må forstå, jeg vil ikke arbejde med dig', og nummer to er 'Christian, du er ikke min ideelle midtbanespiller, men jeg besluttet at satse på dig', mener Milano-klummeskribenten.

- Og hvis du vælger den første mulighed, så sælger du ham allerede i januar. Og hvis du satser på den anden, så kaster du ham på banen i de kampe, der betyder noget og gør det med den overbevisning, der hidtil har manglet, lyder det.

Tidligere i oktober scorede Eriksen i begge landskampene mod Island og England, og Eriksen kom på tavlen to gange i træningskampen mod Pisa i september, men i sæsonens syv tællende kampe er det hverken blevet til mål eller assist for danskeren, der kom til klubben i januar.

I foråret blev det til 23 kampe, tre mål og tre assists for Eriksen, men han startede kun inde i 10 af kampene. Det er navne som Nicolo Barella, Ivan Perisic, Arturo Vidal og Marcelo Brozovic, der i øjeblikket foretrækkes frem for danskeren.

Efteråret har budt på rygter om en retur til Tottenham, ligesom også Dortmund og Paris SG har været kædet sammen med Eriksen. Foreløbig har han valgt at blive og tage kampen op i Italien.

