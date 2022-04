Gigantisk målmandsbrøler koster dyrt

AC Milan har fået en stor gave og er fortsat tophold i Serie A.

Lokalrivalen Inter dummede sig gevaldigt onsdag aften på udebane i Bologna, hvor hjemmeholdet vandt 2-1 efter et højst besynderligt sejrsmål.

Med ni minutter tilbage af den ordinære spilletid blev bolden trillet tilbage til Inter-keeperen Andrei Radu, men rumæneren formåede kuriøst nok ikke at få ram på bolden, og så var det ingen sag for Nicola Sansone at opsnappe den og sparke den i et tomt mål.

Dermed har Inter to point op til AC Milan inden de sidste fire spillerunder i sæsonen.

Inter kunne have erobret førstepladsen med en sejr i Bologna, og det så da også godt ud tidligt i kampen.

Der var spillet under tre minutter, da Ivan Perisic hamrede Inter i front med et forrygende spark i nettaget efter effektivt kombinationsspil på kanten af feltet.

Inter blev ved med at dominere og kunne reelt have lukket kampen, inden Bologna pludselig meldte sig ind i opgøret.

Hjemmeholdet fik nemlig udlignet på holdets første afslutning i kampen. Efter 28 minutters spil timede Marko Arnautovic sit løb ind i feltet perfekt, og så kunne han stige til vejrs og heade udligningen ind.

Herefter skabte Inter fortsat flest chancer, om end Bologna også viste sig frem i offensiven et par gange.

Alligevel skulle der en kæmpe personlig fejl til at afgøre kampen, og Inter har nu brug for hjælp udefra, hvis Milan skal hentes i toppen.

Atalanta var atter uden Joakim Mæhle i onsdagens hjemmekamp mod Torino. Efter 90 vilde og chancerige minutter måtte de to hold dele i porten ved slutresultatet 4-4.

Tidligere onsdag tabte også Fiorentina et skridt i jagten på europæisk deltagelse. På hjemmebane endte det med en gedigen skuffelse, da opgøret mod Udinese blev tabt med 0-4.

Atalanta ligger nummer otte med 55 point, mens Fiorentina har et point mere på syvendepladsen. Lazio har også 56 point, mens Roma på femtepladsen har 58 point.