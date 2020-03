Godt nyt for Eriksen: Nu kan han forlade hjemmet

Topkampen mod Juventus 8. marts kostede samtlige Inter-spillere to ugers karantæne, fordi Juventus-spilleren Daniele Rugani kort efter blev testet positiv for coronavirus.

Den karantæne er nu overstået, skriver italienske Calciomercato.com.

Ophævelsen betyder, at Christian Eriksen og de øvrige Inter-spillere har lov til at forlade deres respektive hjem for at løbe de mest nødvendige ærinder. Italien er fortsat under lockdown, så det kræver et vist formål at forlade hjemmet - som for eksempel indkøb i supermarkedet eller på apoteket.

Karantæneperioden bød på en ekstra udfordring for danskeren. Christian Eriksen måtte således flytte fra det hotel, han boede midlertidigt på efter januarskiftet fra Tottenham.

Hotellet lukkede ganske enkelt som en del af corona-foranstaltningerne, men Inter hjalp naturligvis Eriksen og familien med et nyt midlertidigt sted at bo.

Mens Inter-spillerne indtil videre er gået helt fri for virussen, er yderligere to Juventus-spillere blevet smittet. Både midtbanespilleren Blaise Matuidi og angriberen Paulo Dybala er testet positive siden kampen mod Inter.

Italiens sportsminister, Vincenzo Spadafora, mente i sidste uge, at Serie A kan startes op igen 3. maj.

Samtidig meldte flere italienske klubber, at de så småt ville begynde at træne i mindre grupper, men den idé blev slagtet af Damiano Tommasi, der er præsident for den italienske spillerforening.

- Jeg ved ikke, hvad de tænker på ved at forsøge at opnå en fordel ved at lade deres spillere træne. Det siger jeg uden at ville skabe en strid, for det er ikke det rette tidspunkt.

- At træne nu - to måneder før turneringen genopstarter - giver ingen mening. Og det er også farligt, lød det fra Tommasi til foreningens hjemmeside.

Italien er det land i verden, der har været hårdest ramt af coronavirus. I skrivende stund er 63.924 mennesker i Italien erklæret smittet, mens hele 6078 er døde.

