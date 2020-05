Godt nyt til Eriksen

Mens Bundesligaen allerede er i fuld gang igen, og Superligaen samt La Liga nærmer sig en genstart, så er man ikke blevet helt klar endnu i Italien. Men nu er der godt nyt på vej til Christian Eriksen og resten af Serie A-profilerne forlyder det.

Således nærmer de italienske myndigheder sig nu en afgørelse, så bolden snart kan rulle i Italien igen.

Det melder det italienske medie Sky Sport Italia, der kan berette, at protokollen fra Italiens fodboldforbund omkring afviklingen af Serie A-kampene resten af sæsonen nu er blevet afleveret til landets sportsminister Vincenzo Spadafora. Det er tilmed en dag tidligere end oprindeligt aftalt.

Næste skridt bliver derfor at finde frem til enighed for, hvordan kampene skal organiseres, mens man sigter efter at kunne begynde med at spille igen enten 13. juni eller 20. juni.

Når forslaget fra fodboldforbundet er kommet en tand for tidligt, så er det angiveligt deres håb, at myndighederne kan se det igennem, så man kan komme frem til en beslutning på torsdag, hvor man skal mødes.

I protokollen er der både nævnt standarder for rejser og hoteller med særlige indgange og udgange, så man bliver holdt på afstand med den lokale befolkning. Derudover lægges der op til, at der højest må være 300 mennesker til kampene.

Italien er et af de steder, som har været hårdt udsat af coronavirussen, men Støvlelandet har efterhånden fået bedre styr på sagerne.

