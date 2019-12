Grotesk ansættelse: Fyrer verdensmester efter fire uger

Fire uger.

Så lang tid fik den italienske VM-helt fra 2006 Fabio Grosso i jobbet som cheftræner for Serie A-klubben Brescia, før han mandag aften blev kylet ud af klubben igen.

Siden han blev ansat 5. november, har Brescia tabt tre ud af tre kampe i Serie A med en kedelig målscore på 0-10, og det var grelt nok til at koste en fyreseddel.

I stedet har klubben genindsat Eugenio Corini i cheftrænersædet. Da Corini blev fyret i starten af november, lå Brescia næstsidst i Serie A, men siden er holdet dumpet ned på sidstepladsen og har fem point op til redning efter 14 ud af 38 spillerunder.

I sin korte tid som Brescia-træner nåede Fabio Grosso at gøre sig bemærket, da han til udekamp mod AS Roma udelod problembarnet Mario Balotelli i truppen, fordi angriberen havde været for doven til træning.

I sommeren 2006 blev Fabio Grosso helt i Italien, da han spillede en nøglerolle i landets VM-guld.

Venstrebacken scorede i den forlængede spilletid i semifinalen mod Tyskland, og i VM-finalen scorede han på det afgørende straffespark i straffesparkskonkurrencen mod Frankrig.

