Gruer for skræk-skade: Er det slut nu?

Det vil altid være uklogt at forsøge at kloge sig på Zlatan Ibrahimovic’ næste karrieretræk. For den 38-årige excentriker er i den grad helt sin egen.

Alligevel bliver der nu spekuleret i, om svenskeren har sparket til sin sidste bold på topplan.

Det sker efter, at han mandag måtte hjælpes fra træningsbanen med en skade, der i bedste fald er en mindre forstrækning og i værste fald en akillesskade, der potentielt vil holde ham ude i månedsvis.

Flere italienske medier fortæller, hvordan han under kamplignende træning blev skadet under et skudforsøg.

Ifølge Corriere della Sera forlod han træningsanlægget Milanello uden krykker men med mørk mine, og Sky Sport Italia mener at vide, at Milan frygter et langt skadesfravær, der strækker sig ud over det snarlige kontraktudløb.

Zlatan Ibrahimovic har tidligere på året haft en skade i samme ben, fortæller tv-stationens journalist Peppe Di Stefano: ’Han landede forkert med vægten på netop det ben, som voldte ham problemer i januar og februar’.

En nærmere undersøgelse i morgen skal klargøre, hvor alvorlig skaden er.

Se også: Zlatan skifter adresse - nu til sommer

Se også: Zlatan har taget stor beslutning

Se også: Godt nyt til Eriksen

Se også: Ikonisk stadion skal rives ned