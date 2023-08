Gustav Isaksen debuterer i sen Lazio-nedtur

Søndag blev tre navne føjet til listen over danske spillere i Serie A gennem tiderne.

To af dem nåede endda ti minutter i direkte duel med hinanden i opgøret mellem Lecce og Lazio, som hovedstadsklubben tabte 1-2 efter to sene Lecce-scoringer.

Det tidligere FC Nordsjælland-talent Patrick Dorgu startede således som venstreback for Lecce og fik de første 65 minutter i sin første ligakamp for førsteholdet.

Kort inden sin udskiftning kom 18-årige Dorgu til at spille over for sidste sæsons topscorer i Superligaen, Gustav Isaksen, der efter 55 minutter afløste brasilianske Felipe Anderson for gæsterne.

22-årige Isaksen gjorde sig især bemærket med en sen tackling på den tidligere Vejle-spiller Ylber Ramadani, hvilket kostede ham et gult kort, men havde ellers en rimelig anonym debut.

Den svenske midtbanespiller Pontus Almqvist og angriberen Federico Di Francesco skaffede med hver sin scoring i slutfasen tre point til Lecce, efter at målmageren Ciro Immobile havde bragt Lazio foran i første halvleg.

Heller ikke landsholdsbacken Rasmus Nissen Kristensen fik en sejr i sin debut for Roma.

Trods to scoringer af frontløberen Andrea Belotti spillede hovedstadsklubben kun 2-2 mod Salernitana på hjemmebane.

Mere opløftende var Serie A's premiererunde for Juventus.

Med et fremragende langskud grundlagde Federico Chiesa efter bare to minutters spil Torino-holdets 3-0-sejr over Udinese. Dusan Vlahovic og Adrien Rabiot kom også på tavlen.