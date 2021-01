'Håber det hjælper ham'

Det er en besynderlig skæbne, Christian Eriksen har fået i Inter.

Danmarks største fodboldnavn har aldrig været cheftræner Antonio Contes kop te, og Eriksen er efterhånden røget helt ud i kulden.

Men onsdag var han pludselig med i startopstillingen, hvor det blev til 120 minutter i en ny tilbagetrukket rolle på Inters midtbane, da Fiorentina på udebane blev besejret 2-1 efter forlænget spilletid i Coppa Italia.

Det slap danskeren fra med blandet succes. Det blev både til flere ukarakteristiske fejlafleveringer og gode aktioner, hvor han både fik afsluttet fra distancen, og sendt bolden ind i hovedet på Romelu Lukaku, der brændte den store chance.

Der var sjældne minutter til danskeren i pokalsejren i Firenze. Foto: Ritzau Scanpix

Efter kampen gjorde Antonio Conte dog hverken Eriksen eller de fremmødte journalister klogere på fremtiden.

- Jeg har hele tiden sagt, at vi skal være gode til at udnytte truppens poteniale og vende hver en sten. Christian er en positiv fyr. Jeg ville prøve ham i en rolle, hvor vi mangler et alternativ til Brozovic, lyder det fra Conte ifølge Sky Italia.

- Vi bliver ved med at arbejde med Christian. Vi involveret ham i alt. Jeg er nødt til at træffe nogle valg

- Jeg håber, at denne kamp hjælper ham til at tro på sig selv og være mere afgørende, siger Inter-træneren.

Dermed er det stadig svært at blive klog på Inters aktuelle planer med den danske stjerne, der i den grad har brug for spilletid frem mod sommeren EM-slutrunde.

Christian Eriksen ligner stadig et fejlkøb i Inter. Foto: Ritzau Scanpix

Helt tilbage i november lod Inter-direktør Giuseppe Marotta ane, at det mest sandsynlige ville være et salg i januar.

- Hvis vi når januar, og spilleren fortsat ikke spiller regelmæssigt, og beder om at blive solgt, så vil vi forholde os til situationen, uden at det på nogen måde vil være kontroversielt, sagde chefen dengang.

I mellemtiden har Eriksen mestendels varmet bænken, men for nylig afviste Antonio Conte blankt, at klubben ville handle i vintervinduet.

- I ved udmærket godt, hvad jeg vil svare. Jeg har allerede sagt, at der ikke vil være nogen til- eller afgange i dette transfervindue, sagde Conte til RMC Sport.

