Håner FCK-helt: Mere end et flop!

Selv om Denis Vavro endte med at være et stort hit i FC København, og klubben solgte ham for gode penge, tog det nogen tid, før han fandt sine fødder i Danmark. Det samme har gjort sig gældende i Serie A.

Midtstopperen har kun fået fem kampe i ligaen og seks i Europa League. Det er ikke noget imponerende udbytte for de 80 millioner kroner, som klubben angiveligt betalte i sommeren 2019.

Derfor har den toneangivende avis La Gazzetta dello Sport sat Vavro på sæsonens flophold i Serie A.

- Mere end et flop, et rigtig mystisk objekt, skriver avisen om midtstopperen.

- Vavro har spillet meget lidt indtil videre, og når han har, har Simone Inzaghi ikke været tilfreds for at sige det mildt. Han er født i 1996, så hvis Lazio beslutter sig for at sælge ham til sommer, er det stadig muligt at indbringe en god del af det investerede beløb.

La Gazzetta dello Sports samlede flophold ser ud som følger.

Alex Meret (Napoli) - Leonardo Spinazzola (Roma), Diego Godin (Inter), Denis Vavro (Lazio),Antonio Barreca (Genoa) - Lucas Paquetá (AC Milan), Adrien Rabiot (Juventus), Javier Pastore (Roma) - Simone Verdi (Torino), Alexis Sanchez (Inter), Hirving Lozano (Napoli)