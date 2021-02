Hård kritik af Eriksen: Har han glemt det?

Se semifinale-bragene i Copa del Rey, hvor Barcelona møder Sevilla onsdag. Kampene vises her (PLUS+)

Efter at have været helt ude i kulden i lang tid fik Christian Eriksen tirsdag aften chancen fra start for anden gang på ti dage.

Inter måtte dog nøjes med 0-0 ude mod Juventus i den afgørende Coppa Italia-semifinale og er dermed ude efter 1-2 i første opgør.

Danskeren greb da heller ikke ligefrem chancen, hvis man spørger de italienske sportsaviser dagen derpå. La Gazzetta dello Sport giver giver Eriksen karakteren 5/10 og prædikatet 'Il peggiore', som betyder 'den værste'.

En tvivlsom ære, han deler med Romelu Lukaku.

- Det er også Contes skyld, fordi han ikke forstår ham, men hvis han ikke engang tager chancerne... Det er Juve, der er en finale på spil, og det er som om, han har glemt personligheden og spillet fra Tottenham, lyder det hos Italiens største sportsavis.

Samme toner slår Corriere dello Sport an, selvom de tvinger sig op på 5,5/10 til Eriksen, der fik 65 minutter på banen.

- Spillet kræver enten stor kvalitet eller stærk indstilling - som Barella for eksempel, indleder avisen kommentaren om Eriksen med henvisning til midtbanekollegaen Nicoló Barella.

- Danskeren bør koncentrere sig om kvalitet, fantasi og flair, men det er næsten ikke til at få øje på. Ikke engang dødboldene, som er en af hans stærkeste sider, var præcise, fortsætter de.

Sky Sport Italia-ekspert Alessandro Del Piero roste Christian Eriksen efter kampen. Foto: ALEXANDER SCHEUBER/Ritzau Scanpix

Der var dog opbakning fra prominent side på Sky Sport Italia efter kampen, hvor Juventus-legenden Alessandro Del Piero bestemt ikke erklærede sig enig i kritikken.

- Christian Eriksen havde bolden meget og gjorde det fint med den, lød det fra Del Piero, der mener, at Antonio Conte står med et luksusproblem - blandt andet på grund af Christian Eriksen.

- Inter-bænken har masser af dybde. Jeg synes, han har folk til rådighed til at konkurrere i alle turneringer, men nu må Conte være forsigtig, fordi han kun har ligaen.

Inter er nummer to i Serie A. To point efter AC Milan.

