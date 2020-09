Hård start: Mikkel mod Ronaldo

Mikkel Damsgaard fik allerede i januar en aftale på plads med Serie A-klubben Sampdoria, men det er først nu, at han er tiltrådt i støvlelandet.

Her skal den danske U21-landsholdsspiller vænne sig til et nyt liv i et fremmed land. Sproget, kulturen og ikke mindst fodbolden er anderledes end i de trygge rammer i FC Nordsjælland.

Foreløbig har Damsgaard kun været med i opstarten hos Sampdoria, men han mærker allerede store forskelle.

- Det har været lidt anderledes. Det har været meget løb og ikke så meget bold, så det har været rigtig hårdt, men det sværeste at vænne sig til har næsten været varmen. Og så har jeg endda været heldig, at vi har opstart i slut-august og september, men er du sindssyg, man er presset nogle gange alligevel. Og det er ikke kun, fordi jeg er ny. Det gælder alle, at det lige er lidt for varmt nogle gange, når man træner ved 11-tiden. Det gør alligevel noget, når det gælder om at få luft ind, siger Mikkel Damsgaard til Tipsbladet.

Serie A starter i den kommende weekend, og Mikkel Damsgaard kan få sin debut på søndag, når ingen ringere end de mangedobbelte mestre fra Juventus venter på udebane.

Den 20-årige dansker håber, at han bliver udtaget til truppen og får lov til at betræde græsset på Allianz Stadium.

- Det ville da være en lille drengedrøm at spille mod Cristiano Ronaldo og alle de store stjerner, der er på det hold, uden at man skal være nervøs og bange for at spille mod dem. Men det vil stadig være lidt stort, vil jeg sige, lyder det fra Mikkel Damsgaard.

Du kan læse hele interviewet med Mikkel Damsgaard i Tipsbladet, som er på gaden i dag. Du får også alt om Kamil Wilczeks gensyn med Brøndby IF, et interview med Yussuf Poulsen, optakt til Bundesligaen og Serie A. Og meget andet. Du får Tipsbladet med, når du køber Ekstra Bladet om fredagen.

Du kan også få et abonnement på fredagsavisen.

Se også: Taler ud om sex-skandalen med Woods

Se også: Skam over sjov krop - hul i brystet

Tre kæmpeblundere rammer AGF's medaljedrømme