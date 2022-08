Hård tid venter Simon Kjær

Simon Kjær regnes som én af de mest sikre kort i landstræner Kasper Hjulmands VM-trup.

Men den lange skadespause, der holdt landsholdets anfører ude store dele af forrige sæson, kan vise sig at have større konsekvenser end først antaget.

I hvert fald gættes der i de italienske medier flittigt på, hvordan AC Milan taktisk åbner sæsonen i førstkommende weekend. Italiens største sportsavis, La Gazzetta dello Sport, peger på, at andre forsvarsspillere står foran i køen.

Således mener avisen, at Fikayo Tomori og Pierre Kalulu begynder på banen i sæsonpremieren.

- Kjær er vendt tilbage for at blive hovedperson igen. Han fylder 34 år til marts, og der hænger stadig et spørgsmålstegn over ham, hvad angår det fysiske. Men hans lederrolle og plads i omklædningsrummet står ikke til diskussion, skriver La Gazzetta dello Sport.

Annonce:

Især Kalulu udnyttede Kjærs fravær i sidste sæson ved at spille blændende i perioder og dermed trampe sig frem i køen af dygtige, centrale stoppere under Stefano Piolis ledelse i klubben.

Kan kun blive vred på træneren

Dog skulle Kjær stå foran 22-årige Matteo Gabbia.

Simon Kjær arbejder videre i bestræbelserne på at komme i betragtning til startopstillingen.

- Det er trænerens beslutning. Pierre har haft en fantastisk sæson. I mine øjne er han ikke en rival. Hvis jeg gør mit arbejde og gør det godt, så er der kun én, der kan tage beslutningen, og det er Pioli.

Kjær og Pioli har arbejdet sammen i Milan i to et halvt år. Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters/Ritzau Scanpix

- Jeg kan blive vred på ham, men ikke på Kalulu, Tomori eller Gabbia, for de er mine kollegaer, og én af dem vil være ved min side på banen.

Annonce:

- Jeg har brug for deres hjælp, så de kan aldrig blive mine rivaler. Jeg ved, at jeg ikke kommer til at spille 45 kampe i denne sæson. Der vil være muligheder for alle, men selvfølgelig vil jeg gerne spille. Jeg vil gerne spille, når derbyet kommer, siger Simon Kjær til Gazzettaen med reference til Derby della Madonnina mellem AC Milan og Inter, der spilles 3. september.

Danmark åbner VM-slutrunden i Qatar mod Tunesien 22. november.

AC Milan åbner sæsonen i Serie A lørdag mod Udinese.